2CRSi : commande pour le trading haute fréquence

Le constructeur de serveurs informatiques 2CRSi annonce avoir reçu une première commande d'une importante société de trading haute fréquence aux Etats-Unis, une société ayant son siège à New York, avec une présence dans le monde entier.



Selon les termes de l'accord, 2CRSi va lui livrer 80 serveurs haute-performance prêts pour l'immersion, utilisant des processeurs AMD EPYC Milan. Ces serveurs viendront renforcer les capacités actuelles du cluster utilisé pour l'activité de recherche propriétaire du client.



'Avec ce nouveau succès, 2CRSi démontre la pertinence de son offre de serveurs éco­énergétiques de haute-densité destinés à l'immersion dans un domaine très pointu, où performance et fiabilité sont critiques', commente la société.



