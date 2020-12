2CRSi SA

23-Déc-2020 / 20:19 CET/CEST

Communiqué de presse

2CRSi conclut un contrat de près de 6 millions de dollars

pour la fourniture de puissance de calcul

au spécialiste fintech américain Coin Citadel San Jose (États-Unis), 23 décembre 2020 - 2CRSi (code ISIN : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce qu'il a été choisi par Coin Citadel, société américaine spécialisée dans la crypto-monnaie et la blockchain, afin de lui fournir une puissance de calcul verte supplémentaire. Dans le cadre de l'accent placé par le Groupe sur certains verticaux stratégiques tels que la finance, 2CRSi fournira à la société fintech américaine Coin Citadel (OTC:CCTL) une puissance de calcul supplémentaire. Afin de répondre au besoin de Coin Citadel d'avoir des serveurs performants aussi bien sur le plan environnemental que financier, 2CRSi a proposé des serveurs Octopus 1.4 dotés de 2 processeurs (CPU) et de 4 cartes graphiques (GPU). Cette première commande représente un montant total de près de 6 millions de dollars US. Coin Citadel est une société technologique américaine spécialisée dans la fourniture de puissance de calcul pour le minage de crypto-monnaies ; elle a très récemment pris la décision de se lancer également dans les paiements peer-to-peer (P2P) et la blockchain. La puissance de calcul CPU/GPU supplémentaire fournie par 2CRSi doublera la capacité dont dispose Coin Citadel actuellement et complétera celle de ses mineurs ASIC. Thomas Pillsworth, CEO de Coin Citadel, commente : « La demande mondiale de calcul connaît une mutation rapide. Avec la digitalisation de la finance, des équipements de plus en plus spécifiques seront nécessaires pour faire face à cette forte croissance. Nous sommes très heureux de pouvoir nous associer avec un spécialiste comme 2CRSi pour développer nos capacités internes. » « Pour développer la digitalisation des instruments financiers, Coin Citadel a réalisé d'importants investissements dans une puissance de calcul supplémentaire qui soit également éco-responsable. Cette première commande démontre la parfaite adéquation entre les solutions proposées par 2CRSi et les besoins et attentes de l'industrie financière », ajoute Alain Wilmouth, président et co-fondateur de 2CRSi. Conformément aux modalités du contrat, les nouveaux serveurs seront livrés avant la fin du mois de janvier 2021. Ce nouveau contrat conclu aux États-Unis représente un nouveau succès commercial pour 2CRSi et renforce ainsi la confiance du Groupe dans sa dynamique commerciale favorable. - FIN - À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2019/2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 141 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 350 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi Marie de Lauzon Directrice générale déléguée investors@2crsi.com +33 3 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr + 33 1 56 88 11 14 Actifin Jennifer Jullia Relations Presse financière jjullia@actifin.fr + 33 1 56 88 11 19 Fichier PDF dépôt réglementaire



