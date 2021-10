2CRSi SA

2CRSi SA enregistre une commande supplémentaire d'un client du secteur para-pétrolier.



07-Oct-2021 / 19:20 CET/CEST

Communiqué de presse

2CRSi enregistre une commande supplémentaire

d'un client du secteur para-pétrolier Strasbourg (France), le 7 octobre 2021 - 2CRSi (ISIN : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce avoir reçu une commande supplémentaire importante d'un client historique du secteur para-pétrolier. 2CRSi rappelle avoir annoncé le 7 juillet 2021 une commande d'un client historique, leader mondial des services géoscientifiques, pour 196 serveurs OCP multi-n?uds, dans des baies refroidies par air, économes en énergie. Dans le but de développer une puissance de calcul plus efficiente et moins coûteuse, ce client a passé hier auprès de 2CRSi une commande de 280 serveurs supplémentaires (soit 840 n?uds de calcul), dont la nature et la configuration sont similaires à la commande de juillet, à destination de son datacenter au Royaume-Uni. Grâce à l'utilisation de composants électroniques, essentiellement issus des matériels récupérés du client Blade, 2CRSi s'attend à être en mesure de livrer cette nouvelle commande d'ici à la fin de l'automne. Par conséquent, les livraisons sur cet exercice 2021/22 devraient atteindre 476 serveurs (1 428 n?uds), faisant de ce client le premier contributeur du secteur pétrolier en termes de chiffre d'affaires, au sein du top 10 des clients de 2CRSi. Ce nouveau succès est une démonstration de la qualité des partenariats de long terme que 2CRSi établit avec ses clients. - FIN - Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 1er semestre le 20 octobre 2021. À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2020/2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 163 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 373 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Marie de Lauzon Directeur Général Délégué investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 14 Actifin Jennifer Jullia Relations Presse financière jjullia@actifin.fr 01 56 88 11 19 Fichier PDF dépôt réglementaire



