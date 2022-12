2CRSi : financement par émission obligataire

2CRSi annonce avoir levé un financement par une émission obligataire composée d'obligations convertibles pour 2,4 millions d'euros, souscrites par un groupe d'investisseurs européens, et d'obligations simples pour 2,6 millions d'euros.'Les 2,4 millions d'euros levés en 'quasi-fonds propres' complètent un financement par dette de long terme en cours de négociation, qui permettra de couvrir les besoins de notre croissance actuelle et future', souligne le PDG Alain Wilmouth.Le constructeur de serveurs informatiques précise que les obligations convertibles et simples ont été souscrites respectivement à 92% et 100% de leur valeur nominale. Elles ne porteront pas intérêts et viendront à échéance le 28 décembre 2024.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.