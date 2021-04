2CRSi : Chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2020-2021

Point sur la pénurie de composants électroniques

Les premiers mois de l'année 2021 restent marqués par la pénurie mondiale de composants électroniques. Alors que celle-ci affectait plus spécifiquement les alimentations, les modules de mémoire et les cartes graphiques, elle s'est étendue en 2021 à l'ensemble des produits liés au stockage des données (contrôleurs, disques durs, flash) ainsi qu'aux processeurs.

2CRSi dispose à court terme d'un niveau de stock suffisant pour livrer les commandes de ses clients et pour faire face à l'allongement des délais d'approvisionnement. La croissance du Groupe pourrait toutefois être affectée si la pénurie devait se prolonger à moyen terme.

Enfin, cette pénurie des composants étant mondiale et généralisée, les hausses de coûts associées ont pu à ce jour être répercutées sur les prix de vente.

Correctif des comptes consolidés de l'exercice 2019/2020

Dans le cadre de la préparation de ses comptes annuels au 28 février 2021, la société a constaté que les charges opérationnelles de l'exercice 2019/20 ont été sous-évaluées de 2,8 M€ suite à la comptabilisation erronée d'un avoir à recevoir. Cette erreur a conduit à une surévaluation de l'EBITDA consolidé de 2,8 M€ et du résultat net consolidé part du Groupe de 2,1 M€ dans les comptes de l'exercice clos au 29 février 2020.

Cette erreur donne lieu à une correction de -2,8 M€ de l'EBITDA et de -2,1M€ du résultat consolidé de l'exercice clos le 29 février 2020. Les bilans consolidés aux 29/02/2020 et 31/08/2020 sont également modifiés. La correction n'a pas en revanche d'impact sur le résultat des comptes consolidés semestriels au 31 août 2020.

Un compte de résultat et un bilan corrigés sont disponibles en annexe du présent communiqué.

Intégrant pour la première fois la consolidation de Boston Limited, les travaux de clôture au titre de l'exercice 2019/20 avaient été également contraints par les conséquences directes de la crise sanitaire et du premier confinement. Depuis lors, 2CRSi a renforcé ses fonctions financières, en France et au Royaume-Uni, et initié un plan d'amélioration et d'adaptation des process à la situation actuelle.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2020/21 le 31 mai 2021 après bourse.

