2CRSi : Résultats annuels consolidés définitifs 2020-2021

récupérés chez Blade4, permettant aujourd'hui de faire face aux allongements de délais d'approvisionnement imposés par la pénurie. Par ailleurs, le Groupe constate une continuité dans la dynamique commerciale observée au second semestre 2020-2021 et poursuit ses investissements pour la croissance des semestres et années à venir, aussi bien en augmentant les capacités de production du Groupe qu'en renforçant l'offre de puissance de calcul verte et la présence du Groupe aux Etats-Unis.

- FIN -

Prochain rendez-vous : Assemblée générale des actionnaires le 31 août 2021.

À propos de 2CRSi

Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l'exercice 2020/2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 163 millions d'euros. Le Groupe compte aujourd'hui environ 373 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est coté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et figure dans le label European Rising Tech. Pour plus d'informations : www.2crsi.com

Contacts 2CRSi 2CRSi Actifin Actifin Marie de Lauzon Simon Derbanne Jennifer Jullia Directeur Général Délégué Communication financière Relations Presse financière investors@2crsi.com sderbanne@actifin.fr jjullia@actifin.fr 03 68 41 10 70 01 56 88 11 14 01 56 88 11 19

4 Cf. communiqué 2CRSi du 3 mai 2021

4