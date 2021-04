Communiqué de presse

2CRSi, lauréate de l'appel à projets

« plan de relance pour l'industrie - secteurs stratégiques »

Strasbourg (France), 14 avril 2021 - 2CRSi (mnémo : 2CRSI, code ISIN : FR0013341781), concepteur et constructeur de serveurs informatiques éco-énergétiques haute performance, annonce avoir été sélectionné par l'Etat dans le cadre du « plan de relance pour l'industrie - secteurs stratégiques » avec son projet de relocalisation d'activités critiques sur le territoire national, un soutien qui se matérialisera par une subvention de 800 000 euros.

Face à une crise sanitaire mondiale sans précédent, l'Etat Français a mis en place en septembre 2020 un plan de relance massif de 100 milliards d'euros, dont 35 milliards dédiés à l'industrie. Si l'objectif global est la modernisation des outils de production et le soutien de la transformation numérique et environnementale, le gouvernement entend plus particulièrement au travers de ce plan garantir la souveraineté nationale en localisant ou relocalisant la production de filières stratégiques, dont l'électronique.

Dans ce cadre, et en cohérence totale avec une stratégie de production locale initiée il y a maintenant 10 ans, 2CRSi a soumis son projet appelé « 2CRSindustrie 4.0 », visant à rapatrier en France, sur son site de Strasbourg, des productions de partenaires de long terme, actuellement réalisées en Asie. Avec ces nouveaux clients et les marchés qui s'ouvrent ainsi à 2CRSi, le projet inclut en parallèle l'extension, la modernisation et la digitalisation de son outil industriel, ainsi que la mise en place d'un nouvel ERP.

Au total, le projet envisagé représente un investissement prévu de 2,1 M€ sur les 14 prochains mois. Lauréate de l'appel à projets du Ministère en charge de l'Industrie, 2CRSi obtient ainsi un soutien sous la forme d'une subvention de 800 000 euros.

Marie de Lauzon, Directrice Générale Déléguée du groupe 2CRSi commente : « Nous nous réjouissons du soutien de l'Etat à ce projet vertueux non seulement pour le Groupe mais aussi pour toute la filière électronique et informatique française. Au-delà des retombées économiques du projet pour 2CRSi, nous sommes fiers de participer avec ce projet de relocalisation à la création d'emplois locaux directs et indirects durables, et à la diminution de l'empreinte carbone de nos productions, des objectifs parfaitement en ligne avec notre projet d'entreprise. »

