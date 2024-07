2CRSi : nomination d'un directeur administratif et financier

2CRSi annonce la nomination de Daniel Ciz en tant que directeur des services administratifs et financiers, apportant avec lui plus de 20 ans d'expérience au sein de groupes internationaux tels que Honeywell, Carrefour et chez FM Logistic.



'Alors que plus de 90% de nos revenus est aujourd'hui généré hors de France, limitant notre exposition à l'évolution du contexte national, son expérience internationale sera un atout décisif dans l'atteinte de nos ambitions', explique son président Alain Wilmouth.



Le fabricant de serveurs informatiques écoénergétiques souligne que pendant les 15 années de sa direction financière, FM Logistic est passé de 400 à 1.713 millions d'euros de chiffres d'affaires avec un effectif porté de 9.500 à 28.000 personnes.



