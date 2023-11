2CRSi : remporte un contrat de plus de 9ME

2CRSi annonce une prise de commandes de plus de 9 ME, avec un acteur mondial du secteur de la Défense pour la livraison de serveurs hautes performances dédiés à des applications de calcul critiques.



Remporté à l'issue d'un appel d'offres, ce contrat répond à la volonté du client de disposer de puissances de calcul renforcées adossées à une évolution de sa plateforme IT et à l'intégration de processeurs de dernière génération Intel Xeon Scalable 4ème génération.



2CRSi a pu s'appuyer sur son partenariat historique avec ce client stratégique avec lequel plus de 30 millions d'euros ont déjà été facturés depuis le début de leur relation.



Les premières livraisons associées à ce contrat interviendront entre janvier et mars 2024 pour un prix catalogue de plus de 2,3 ME.



Les systèmes informatiques seront assemblés et testés à Strasbourg avant leur déploiement direct chez le client par les équipes 2CRSi.







Cette première phase réalisée, l'exécution de commandes complémentaires est d'ores et déjà programmée pour les prochains trimestres. Au total, les livraisons devraient représenter environ 7 ME supplémentaires au prix catalogue.



