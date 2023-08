2CRSi : report de l'AGM du 31 août

2CRSi annonce le report de son assemblée générale mixte (AGM) qui devait se tenir le 31 août prochain, la société de serveurs informatiques précisant qu'elle informera le marché dès que possible de la nouvelle date de tenue de cette assemblée.



En raison de la vente de sa branche 'distribution' qui a perturbé les processus de clôture et d'audit des comptes qui est toujours en cours, la société ne sera pas en mesure de publier son rapport annuel 2022-23 en amont de la réunion de son AGM.



Cette assemblée ne pouvant plus être tenue dans le délai légal de six mois après la clôture de l'exercice, 2CRSi déposera une requête auprès du Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir une prolongation de ce délai.



