2CRSi SA

Correction d’un communiqué du 28.12.2022 18:14 CET/CEST - 2CRSi SA: 2CRSi RENFORCE SA TRÉSORERIE



29-Déc-2022 / 17:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



2CRSi RENFORCE SA TRÉSORERIE par émissions obligataires souscrites auprès d’investisseurs européens Emission d’obligations convertibles pour un montant de 2,4 millions d’euros

Emission [1] d’un emprunt obligataire pour un montant de 2,6 millions d’euros Strasbourg (France), le 28 décembre 2022 – 2CRSi, concepteur et constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance, annonce avoir levé, ce jour, un financement par une émission obligataire composée d’une (i) émission d’obligations convertibles pour un montant de 2,4 M€ souscrites par un groupe d’investisseurs européens et d’une (ii) émission1 d’obligations simples d’un montant de 2,6 M€. UN RENFORCEMENT DE LA TRÉSORERIE Alain Wilmouth, PDG du groupe 2CRSI, déclare : « Depuis le mois de septembre 2022, le groupe est entré dans une phase de croissance rapide. Comme cela est inscrit dans notre plan « Mission 2027 » présenté en novembre 2022, nous projetons un doublement de notre chiffre d’affaires. Les différentes crises que nous avons vécues depuis le début 2020, nous demandent une vigilance particulière sur les moyens financiers nécessaires permettant de réduire les risques opérationnels et assurer la montée en puissance de la commercialisation de nos innovations. Les 2,4 M€ levés en « quasi-fonds propres » complètent un financement par dette de long terme en cours de négociation, qui permettra de couvrir les besoins de notre croissance actuelle et future. » Principales caractéristiques des émissions obligataires L’émission des obligations convertibles a été décidée, ce jour, par le président-directeur général, faisant usage de la subdélégation lui ayant été consentie par le Conseil d’administration du 27 décembre 2022, lui-même faisant usage de la délégation lui ayant été consentie par l’assemblée générale des actionnaires de la Société du 31 août 2022[2] au titre de sa 19ème résolution, s’agissant de l’émission des obligations convertibles. Les obligations convertibles et les obligations simples ont été souscrites respectivement à 92% et 100% de leur valeur nominale. Elles ne porteront pas intérêts et viendront à échéance le 28 décembre 2024. Le montant de trésorerie lié à l’émission des obligations convertibles est de 2,4 M€ et sera versé en totalité en date du 30/12/2022. Le montant de trésorerie lié à l’émission des obligations simples sera de 2,6 M€, versé en un fois au moment de la levée (ou du renoncement) des conditions suspensives, avant la fin septembre 2023. Le prix de conversion des obligations convertibles sera fonction du cours de bourse au moment de la conversion[3] dans le respect de la règle de prix et du plafond fixés par l’assemblée générale. Dans l’hypothèse où les obligations n’auraient pas été intégralement converties et/ou remboursées à leur échéance, elles seront intégralement remboursées par la Société à hauteur de 100% de leur valeur nominale. A titre indicatif, si toutes les obligations convertibles étaient converties sur la base du cours de l’action 2CRSI à la clôture du 27 décembre 2022[4], un actionnaire détenant 1,00% du capital de 2CRSI avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,95% du capital sur une base non diluée et à 0,90% du capital sur une base diluée (compte-tenu des instruments dilutifs existants). Les actions nouvelles issues de la conversion des obligations convertibles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront pleinement assimilées aux actions ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits. Les obligations ne feront l’objet d’aucune demande d’admission aux négociations sur Euronext Growth. La présente émission ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers. L’opération a été conseillée et structurée par Vester Finance, qui a également souscrit aux deux émissions obligataires. FACTEURS DE RISQUE Les facteurs de risques affectant la Société sont présentés au paragraphe 5.2 du document d’enregistrement universel 2021-2022 tel que publié par la Société le 7 septembre 2022 et disponible sur le site internet de la Société (à l’adresse suivante : https://investors.2crsi.com/fr/rapports-annuels-et-prospectus/ ). À propos de 2CRSi Créé à Strasbourg, le groupe 2CRSi conçoit, produit et commercialise des serveurs informatiques haute performance sur mesure et éco-responsables. Sur l’exercice 2021-2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 183,6 millions d’euros. Le Groupe compte aujourd’hui environ 390 collaborateurs et commercialise désormais son offre de solutions innovantes (calcul, stockage et réseau) dans plus de 50 pays. 2CRSi est côté depuis juin 2018 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013341781) et ses titres ont été transféré sur Euronext Growth le 25 novembre 2022. Pour plus d’informations : www.2crsi.com Contacts 2CRSi 2CRSi Philippe STEINMETZ Directeur Financier Groupe investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 2CRSi Joseph Gonnachon Chief Marketing Officer investors@2crsi.com 03 68 41 10 70 Actifin Simon Derbanne Communication financière sderbanne@actifin.fr 01 56 88 11 14 Actifin Mathias Jordan Relations Presse financière mjordan@actifin.fr 01 56 88 11 26 Actifin Mathias Jordan Relations Presse financière mjordan@actifin.fr 01 56 88 11 26 [1] Sous réserve de la conclusion d’un crédit syndiqué pour un montant d’environ 20 M€ avant la fin septembre 2023 [2] Délégation d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées [3] Au moins égal au montant le plus bas entre 3,73 euros et 94% d’un cours de bourse moyen pondéré de l'action 2CRSI précédant la notification de conversion [4] A savoir 3,15 euros Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : 2CRSi RENFORCE SA TRÉSORERIE