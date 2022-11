Communiqué de presse

Mission 2027 : mise à disposition de la présentation du nouveau plan stratégique de 2CRSi

Strasbourg (France), le 7 novembre 2022 - 2CRSi (EPA : 2CRSI, code ISIN : FR0013341781), constructeur informatique de solutions éco-responsables, annonce avoir mis en ligne la présentation de son nouveau plan stratégique Mission 2027.

Par l'intermédiaire de son fondateur Alain WILMOUTH, et son directeur financier Philippe STEINMETZ, 2CRSi a présenté ce jour à la Maison de l'Alsace à Paris devant un parterre d'investisseurs institutionnels son nouveau plan stratégique Mission 2027.

La Société a entre autres abordé ses nouveaux objectifs financiers à court et long terme, reflétant les ambitions du plan Mission 2027, à savoir pour l'exercice 2023/24 d'une part, l'atteinte d'un chiffre d'affaires de 250 M€, pour une marge d'EBITDA supérieure ou égale à 5%, et une marge d'EBIT de 2.8% (à des fins de comparaison, les objectifs financiers définis au titre de l'exercice en cours sont les suivants : un chiffre d'affaires supérieur à 200 M€, une marge d'EBITDA autour de 4,8% et une marge d'EBIT de 2%), et d'autre part, pour l'exercice 2027/28, le franchissement du cap des 400 M€ de chiffre d'affaires et de 7% de marge d'EBITDA.

La présentation investisseurs développée à cette occasion est disponible en ligne sur le site internet de 2CRSi via le lien suivant : https://investors.2crsi.com/fr/2crsi-presentation-mission- 2027-novembre-22/

