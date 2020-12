2MX ORGANIC : réussit son entrée en bourse

2MX Organic gagne plus de 7% à 10,66 euros pour sa première séance de cotation. A l'ouverture, le titre de la nouvelle SPAC (Special Purpose Acquisition Company) de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari avait même grimpé de plus de 30%. Cette introduction en bourse est la plus importante de l'année sur la place parisienne. Lundi, la société destinée à réaliser des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durables, avait annoncé avoir levé 300 millions d’euros.



Les 30 millions d'Unités avaient été souscrites à un prix unitaire de 10 euros. Chacune de ces Unités est composée d'une action de préférence stipulée rachetable et d'un bon de souscription d'actions ordinaires rachetable (ou "BSAR", ensemble représentant une " Unité ").



Désormais, les actions de préférences sont cotées sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext à Paris sous le mnémonique "2MX".



Avec la création de 2MX Organic, les trois associés ont pour ambition de "permettre aux consommateurs européens de consommer mieux, à un prix accessible, en quantité suffisante et en toute sécurité".



Le but de cette nouvelle organisation est d'acquérir une ou plusieurs sociétés opérant en Europe, à forte responsabilité sociale et environnementale, qui interviennent principalement dans le secteur des biens de consommation (production et distribution). Les sociétés cibles doivent aussi intervenir dans un marché en pleine expansion et s'inscrire dans une dynamique de consommation de proximité.



Au sein de 2MX, la fonction de Directeur Général est occupée par Moez-Alexandre Zouari, le fondateur du groupe Zouari et un actionnaire important de Picard Surgelés. Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, et le banquier Matthieu Pigasse sont, eux, membres du conseil d'administration. C'est la seconde SPAC que créent ces deux derniers, après celle lancée en 2016 dans l'audiovisuel et qui deviendra par la suite Mediawan.