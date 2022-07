2MX Organic et InVivo Retail se rapprochent pour créer Teract, coté à partir de lundi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le véhicule d'investissement coté ("Special purpose acquisition company" ou Spac) 2MX Organic et InVivo Retail, qui regroupe les activités du groupe coopératif agricole français InVivo Group dans la distribution, ont finalisé leur rapprochement et deviennent Teract, ont annoncé les différentes parties vendredi.

Ce mariage permet la création d'un "acteur disruptif majeur", "alliant tradition et modernité, production et distribution, savoir-faire agricoles et innovation, expérience en magasin et en ligne", a indiqué Teract dans un communiqué.

La société sera cotée à la Bourse de Paris sous sa nouvelle dénomination sociale, Teract, à compter de lundi, sous de nouveaux code mnémonique ("TRACT") et Isin ("FR001400BMH7"). Le Spac 2MX Organic mis sur pied par Xavier Niel, le fondateur d'Iliad, le banquier d'affaires Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, qui exploite 1.500 magasins sous enseigne Franprix, Monoprix et Picard, avait signé l'introduction en Bourse la plus importante de l'année 2020 à Paris, en levant 300 millions d'euros. Le titre 2MX Organic a clôturé en hausse de 8,4% vendredi, à 7,46 euros.

InVivo Retail valorisé à 675 millions d'euros

Comme annoncé fin mars dernier, le rapprochement des deux entités a fait ressortir une valeur d'entreprise de 675 millions d'euros pour InVivo Retail, dont le chiffre d'affaires annuel sous enseignes est proche de 3 milliards d'euros et le chiffre d'affaires consolidé de 1,35 milliard d'euros. InVivo Retail réunit les enseignes Gamm vert, Jardiland et Delbard dans la jardinerie, Frais d'Ici et Bio&Co dans la distribution alimentaire, ainsi que les animaleries Noa. Au total, son réseau compte 1.597 magasins en France, dont 213 sont détenus en propre.

La transaction a consisté en un apport en nature de l'intégralité de la participation d'InVivo Group au capital de la société InVivo Retail, représentant 100% du capital social et des droits de vote de cette dernière, au profit de 2MX Organic. L'apport en nature des actions d'InVivo Retail par InVivo Group a été intégralement rémunéré par l'émission de nouvelles actions 2MX Organic, au prix unitaire de 10 euros. A l'issue de cette émission de titres, InVivo Group est devenu l'actionnaire de contrôle de 2MX Organic.

Bpifrance entre au capital de Teract

Après la réalisation de toutes les opérations sur capital prévues, InVivo Group possédera 68,70% du capital et des droits de vote de Teract, tandis que la participation des fondateurs du Spac s'établira à 12,25% et que Bpifrance détiendra 1,48% des titres. La banque publique d'investissement a en effet bénéficié d'une augmentation de capital réservée pour investir 12 millions d'euros dans Teract.

Les fonds levés, qui viennent s'ajouter au produit restant de l'introduction en Bourse de 2MX Organic réalisée fin 2020, confèrent à Teract un peu plus de 100 millions d'euros de moyens financiers pour mettre en œuvre sa stratégie d'expansion commerciale. En priorité, Teract compte développer un nouveau concept de magasins sous l'enseigne "Grand Marché - Frais d'ici", qui sera spécialisée dans la distribution alimentaire de produits frais et locaux. Adossés aux jardineries du réseau d'InVivo Retail, les magasins "Grand Marché - Frais d'ici" s'appuieront sur les forces du nouvel ensemble, notamment la sécurisation des approvisionnements au travers du réseau de coopératives sociétaires d'InVivo.

Sur le plan de la gouvernance, Thierry Blandinières, le directeur général d'InVivo Group, a été choisi pour présider le conseil d'administration de Teract, tandis que Moez-Alexandre Zouari en devient le directeur général. Cédric Carpène, Bertrand Hernu, Bertrand Relave, Maha al-Bukhari Fournier, Ewa Brandt, Marie-Amélie de Leusse et Soraya Zouari sont nommés administrateurs.

Par ailleurs, dans le cadre de l'investissement de Bpifrance dans Teract, la nomination de Bpifrance Investissement, représenté par Louis Molis, en qualité de membre du conseil d'administration de Teract sera proposée à la prochaine assemblée générale de la société, et au plus tard lors de l'approbation des comptes de l'exercice devant être clôturé le 30 juin 2023.

