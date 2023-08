2Seventy Bio, Inc. est une société de thérapie cellulaire et génique. La société se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de traitements transformateurs du cancer. Son approche combine son expertise dans la technologie d'ingénierie des cellules T et les approches d'administration de gènes par vecteurs lentiviraux, son expérience dans la recherche, le développement et la fabrication de thérapies cellulaires et une série de technologies qui peuvent être déployées de manière sélective pour développer des thérapies cellulaires ciblées pour les patients atteints de cancer. La société fait progresser de multiples programmes précliniques et cliniques en oncologie. Les principaux programmes précliniques de la société dans le lymphome non hodgkinien à cellules B (LNH-B) et la leucémie myéloïde aiguë sont des illustrations de son approche multiplex appliquée aux défis spécifiques du traitement de ces cancers. L'entreprise développe le produit candidat bbT369 comme traitement pour les patients atteints de B-NHL.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale