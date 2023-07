IIFL Wealth Management Limited est une société basée en Inde qui est principalement engagée dans les services de gestion de patrimoine et d'actifs, y compris la distribution d'actifs financiers, le courtage, les prêts, les solutions de crédit et d'investissement, et la gestion d'actifs et de portefeuilles. Les secteurs de la société comprennent la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs. Le segment de la gestion de patrimoine comprend la distribution de produits financiers, le conseil, le courtage d'actions et de dettes, la planification successorale et la gestion de produits financiers essentiellement sous forme de conseil. Le secteur de la gestion de patrimoine comprend également les activités de prêt et d'investissement, qui sont complémentaires aux activités de gestion de patrimoine et qui sont fournies à ses clients ou découlent de leur service dans le cadre de la gestion de patrimoine. Le segment de la gestion d'actifs comprend généralement la gestion de fonds communs sous différents produits et structures, tels que les fonds communs de placement, les fonds d'actifs alternatifs, la gestion de portefeuille et les activités connexes.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds