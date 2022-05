Le vice-Premier ministre chinois Liu apaise les entreprises technologiques et soutient les inscriptions à l'étranger

Liu s'exprimait lors d'une réunion convoquée par l'organe consultatif politique suprême de la Chine, la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).

Des images de la réunion diffusées par CCTV ont montré les fondateurs du géant des moteurs de recherche Baidu Inc et du fabricant de logiciels de sécurité mobile Qihoo 360 - Robin Li et Zhou Hongyi, respectivement - présents, confirmant un rapport de Reuters.

La répression réglementaire sans précédent, qui a débuté fin 2020, a frappé les entreprises technologiques chinoises et ébranlé les marchés, amputant les entreprises de milliards de dollars de valeur marchande.

Les actions des entreprises technologiques chinoises cotées à Hong Kong et aux États-Unis ont augmenté mardi après l'annonce de la réunion.

Liu a déclaré lors de la réunion que la Chine cherchera à "gérer correctement" la relation entre le gouvernement et le marché.

Le pays soutiendra les entreprises technologiques qui cherchent à être cotées en bourse à la fois dans le pays et à l'étranger et cherchera également à soutenir le développement sain de l'économie de plateforme, a déclaré le diffuseur d'État CCTV.

L'économie de plate-forme fait référence aux plates-formes numériques, y compris celles utilisées pour effectuer du commerce en ligne, un moteur important de l'activité économique.

Les commentaires de Liu interviennent alors que les restrictions de COVID-19 et d'autres mesures visant à lutter contre la pandémie ont créé des ravages pour les entreprises et les chaînes d'approvisionnement dans toute une série de secteurs, ajoutant aux craintes que l'économie n°2 du monde puisse se contracter au deuxième trimestre.

Pékin a fixé un objectif de croissance de 5,5 % cette année, qui, selon les économistes privés, sera difficile à atteindre sans un soutien important du gouvernement.

Lors de la réunion de mardi, Liu a également déclaré que la Chine souhaitait que la bataille pour les "technologies centrales clés" soit bien menée, ajoute CCTV.

La réunion a été convoquée pour discuter de la manière de promouvoir le développement de l'économie numérique et a été suivie par près de 100 membres, a indiqué le diffuseur.

Citi a déclaré dans une note de recherche que la réunion suggérait un autre signal réglementaire positif pour l'économie de plateforme et une "attitude de soutien" pour les sociétés Internet cherchant à s'introduire en bourse sur les marchés étrangers.

Li de Baidu et Zhou de Qihoo 360 sont membres de la CPPCC, qui réunit des personnalités du monde des affaires, des arts et de l'université pour discuter de questions avec le Parti communiste chinois.

Baidu et Qihoo 360 n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Pékin avait cherché à mettre un frein à une série d'industries privées dans le cadre d'une campagne visant à réprimer les violations des réglementations anti-monopoles et des règles de confidentialité des données, entre autres, ainsi qu'à combler un écart de richesse croissant qui menaçait la légitimité du pouvoir du Parti communiste dans le cadre d'une campagne de "prospérité commune".

Mais les restrictions imposées au commerce électronique, à l'enseignement privé et au secteur immobilier ont fait payer un lourd tribut à l'économie et, depuis le début de l'année, la Chine a assoupli certaines de ces mesures tout en luttant contre les verrouillages stricts du COVID.

Liu a été à l'avant-garde des efforts déployés par le gouvernement pour rassurer le secteur privé.

Le mois dernier, le puissant Politburo de la Chine, lors d'une réunion présidée par le président chinois Xi Jinping, a déclaré qu'il renforcerait le soutien politique à l'économie, y compris l'économie de plateforme.