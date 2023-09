Les sociétés chinoises 360 Security Technology et iFlytek sont devenues mardi les dernières entreprises technologiques à rendre publics leurs modèles d'intelligence artificielle (IA).

Contrairement à d'autres pays, la Chine exige des entreprises qu'elles soumettent des évaluations de sécurité et qu'elles reçoivent une autorisation avant que les produits d'intelligence artificielle puissent être mis à la disposition du public. Les autorités ont récemment intensifié leurs efforts pour soutenir les entreprises qui développent l'IA, car cette technologie devient de plus en plus un élément de la concurrence avec les États-Unis.

La société iFlytek, basée à Hefei et surtout connue pour sa technologie de reconnaissance vocale, a déclaré qu'elle lançait son modèle d'IA "Spark", tandis que la société 360 Security Technology, basée à Beiing et surtout connue pour ses logiciels antivirus, a lancé son modèle d'IA "Zhinao", selon le journal Securities Times, soutenu par l'État.

Baidu Inc et SenseTime Group ont annoncé jeudi dernier qu'ils lançaient des chatbots de type ChatGPT au public après avoir reçu l'approbation du gouvernement. (Reportage de Josh Ye à Hong Kong et dans la salle de presse de Pékin ; rédaction de Jacqueline Wong et Edwina Gibbs)