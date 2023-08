Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. est spécialisé dans le développement, la distribution et l'exploitation de jeux pour mobiles et de jeux par navigateur. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement de jeux pour mobiles (90,6%) ; - développement de jeux par navigateur (9,3%) - autres (0,1%). 92,1% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Internet