374Water Inc. est une entreprise de technologies propres. Elle propose une technologie qui transforme les déchets humides, tels que les boues d'épuration, les biosolides, les déchets alimentaires, les déchets dangereux et non dangereux et les produits chimiques en ressources récupérables, en se concentrant sur les déchets en tant que ressources précieuses pour l'eau, l'énergie et les minéraux. L'entreprise a mis au point des systèmes de traitement des flux de déchets basés sur l'oxydation de l'eau supercritique (SCWO), à savoir l'AirSCWO. L'AirSCWO exploite les propriétés de l'eau en phase supercritique (au-dessus de 374 °C et 221 bars). La phase supercritique produit les propriétés de l'eau qui se combine à l'air pour convertir la matière organique en énergie et en minéraux qui sont des sous-produits sûrs. AirSCWO est un système modulaire et conteneurisé. AirSCWO convertit n'importe quelle matière organique, et les systèmes sont utilisés essentiellement sans tenir compte des flux de déchets, avec la capacité de traiter une variété de flux de déchets humides complexes, dangereux et non dangereux. Le système offre une capacité de traitement d'environ six tonnes humides par jour.

