Alphamab Oncology et 3DMedicines ("Concédants") ont annoncé la conclusion d'un accord de licence avec Glenmark Specialty S.A. (GSSA), une filiale de Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (BSE : 532296,NSE : GLENMARK) pour l'injection sous-cutanée de l'anticorps PD-L1 (code R&D : KN035, nom générique : Envafolimab). En vertu de cet accord, Glenmark s'est vu accorder des droits de licence exclusifs pour le développement clinique et la commercialisation d'indications oncologiques en Inde, en Asie-Pacifique (à l'exception de Singapour, de la Thaïlande et de la Malaisie), au Moyen-Orient et en Afrique, en Russie, dans la CEI et en Amérique Latine. Glenmark développera et commercialisera le KN035 dans le domaine sur le territoire à ses propres frais. En vertu de l'accord de licence, les donneurs de licence recevront de GSSA (a) un total de 700,8 millions de dollars de paiement initial non remboursable et de paiements d'étape sous réserve de la réalisation de certaines étapes de développement, de réglementation et de commercialisation, et (b) un pourcentage à un ou deux chiffres de redevances en fonction du niveau des ventes nettes de KN035.

Les droits respectifs des donneurs de licence aux paiements (y compris le paiement initial, le paiement d'étape et les redevances) en vertu de l'accord de licence sont soumis aux accords conclus entre Jiangsu Alphamab et 3D Medicines. Jiangsu Alphamab conserve le droit exclusif de fabriquer le KN035 à quelque fin que ce soit, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire. 3D Medicines conserve le droit de développer et de commercialiser le KN035 à toutes fins dans le domaine des tumeurs en dehors du territoire.