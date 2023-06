(Alliance News) - 3i Group PLC a déclaré jeudi qu'Action, dans lequel il investit, a enregistré une croissance de ses ventes depuis le début de l'année et qu'il prévoit une croissance plus importante au cours du prochain trimestre.

3i, une société de capital-investissement et de capital-risque basée à Londres, a déclaré que le discounter non alimentaire Action, basé aux Pays-Bas, a continué à enregistrer une très forte croissance de ses ventes depuis le début de l'année, avec une croissance des ventes à périmètre constant de 22%.

Parmi ses investissements figurent BoConcept, un détaillant danois de meubles, et Belfast City Airport en Irlande du Nord. En valeur, son investissement le plus important est dans Action, qui opère dans des pays tels que les Pays-Bas, la Belgique et la France.

"La stratégie d'Action, qui consiste à proposer à ses clients une offre de qualité exceptionnelle au prix le plus bas, reste la priorité absolue de l'entreprise et continue d'attirer un grand nombre de clients dans toutes ses zones géographiques. Action est prête pour un nouveau bon trimestre de croissance des bénéfices et dispose d'un solde de trésorerie supérieur à 660 millions d'euros", a déclaré 3i.

Elle a également déclaré que les ouvertures nettes de 84 nouveaux magasins d'Action sont conformes à ses plans d'expansion et supérieures aux 75 magasins ouverts au cours de la même période de l'année dernière.

3i a déclaré que le reste de son portefeuille de capital-investissement continuait à faire preuve de "résilience", la majorité d'entre eux réalisant de bonnes transactions, bien qu'il ait noté que la baisse de la demande des clients et les pressions inflationnistes ont eu un impact sur une "petite" partie du portefeuille.

Le mois dernier, 3i a fait état d'une augmentation de sa valeur d'actif net annuelle par action à 1 745 pence au 31 mars, soit une hausse de 31 % par rapport à 1 321 pence à la même date l'année précédente.

Les actions de 3i étaient en hausse de 0,6 % à 1 893,00 pence sterling jeudi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

