BC Partners acquiert Havea pour 1,16 milliard de dollars -source

BC Partners a dirigé le groupe d'investisseurs en partenariat avec PSP Investments et National Pensions Services Investment Management (NPS). L'offrant a l'intention d'accélérer le rythme des fusions et acquisitions de Havea et de continuer à investir dans la numérisation.

"L'entreprise a réalisé cinq acquisitions stratégiques clés depuis 2017, et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe pour stimuler l'expansion internationale continue de Havea", a déclaré Fouad Jadi, directeur général de BC Partners.

Le produit de la vente à 3i représentera une hausse d'environ 50 % par rapport à son évaluation du 31 mars. Havea, qui possède des marques telles que Aragan, Biolane et Vitavea, emploie plus de 800 personnes et a son siège social à Bouffr, en France.

(1 $ = 0,9519 euros)