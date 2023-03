La Banque d'Angleterre relève ses taux de 25 points de base

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient largement en baisse à la mi-journée jeudi, les taux d'intérêt britanniques ont augmenté de 25 points de base jeudi, comme prévu, et ont indiqué qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire pourrait s'avérer nécessaire.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 67,18 points, soit 0,9 %, à 7 499,66. Le FTSE 250 a perdu 78,73 points, soit 0,4 %, à 18 679,06 points, tandis que l'AIM All-Share n'a gagné que 0,11 point à 804,34 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,9 % à 750,17, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,4 % à 16 246,45, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,9 % à 16 246,45.

La décision de la Banque d'Angleterre porte le taux d'escompte à 4,25 %, contre 4,00 % précédemment.

Le vote a été partagé, sept membres du comité de politique monétaire ayant voté pour la hausse décrétée et deux ayant voté pour le maintien du taux d'escompte.

Swati Dhingra et Silvana Tenreyro, membres du comité de politique monétaire, ont voté contre la hausse.

Pour l'avenir, la banque centrale a déclaré qu'elle continuerait à suivre de près les signes de pressions inflationnistes persistantes, y compris le resserrement des conditions du marché du travail et le comportement de la croissance des salaires et de l'inflation des services.

"S'il devait y avoir des preuves de pressions plus persistantes, alors un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire", a déclaré la banque centrale.

La livre sterling s'est renforcée à la suite de la décision. La livre s'échangeait à 1,2303 USD peu après l'annonce, contre 1,2287 USD peu avant. À la clôture, mercredi, la livre s'échangeait à 1,2228 USD.

Ce mouvement fait suite aux décisions de taux d'intérêt de la Banque nationale suisse ce matin, de la Réserve fédérale américaine mercredi et de la Banque centrale européenne la semaine dernière.

La Fed a relevé les taux d'intérêt américains d'un quart de point de pourcentage, résistant à l'envie de suspendre les hausses face aux turbulences du secteur bancaire, tandis que la BNS a relevé ses taux de manière plus agressive, de 50 points de base, malgré l'instabilité de son propre secteur financier au cours des dernières semaines. Cette décision fait suite à celle de la BCE, qui a relevé ses taux du même montant la semaine dernière.

Charlotte de Montpellier et Francesco Pesole ont déclaré qu'étant donné l'environnement inflationniste, la décision de la BNS était attendue.

"La BNS semble considérer que les événements liés au Credit Suisse et les menaces pour la stabilité financière peuvent être gérés avec d'autres instruments que les taux d'intérêt, comme la fourniture de liquidités", ont-ils déclaré. "Comme la BCE, la BNS tente donc de convaincre les marchés qu'il n'y a pas de compromis entre le mandat de stabilité des prix et le mandat de stabilité financière.

À Londres, 3i a grimpé de 2,0 % après avoir déclaré que la société de son portefeuille, Action, a connu un bon début pour 2023. Action est un détaillant discount non alimentaire basé au Benelux.

La société de capital-investissement et de capital-risque a déclaré qu'au cours des 11 premières semaines de 2023, les ventes nettes d'Action s'élevaient à 2,09 milliards d'euros, soit une hausse de 37 % par rapport à l'année précédente. 3i a également déclaré que la croissance des ventes à périmètre constant au cours de la période était en hausse de 25 %.

Informa a baissé de 2,4% après que Morgan Stanley a ramené la société d'édition et d'expositions à 'equal-weight', avec un objectif de cours de 730 pence. L'action se négocie actuellement à 676,20 pence.

Dans le FTSE 250, PureTech Health a fait un bond de 11 % après avoir annoncé que Royalty Pharma avait acquis un intérêt dans sa redevance sur le traitement de la schizophrénie KarXT de Karuna Therapeutics.

La société de biothérapies au stade clinique a déclaré que la participation de Royalty Pharma a été acquise pour un montant maximum de 500 millions de dollars.

PureTech a déclaré que Royalty Pharma recevra une redevance de 3 % de Karuna sur les ventes jusqu'à 2 milliards de dollars par an, après quoi Royalty Pharma recevra 33 % et PureTech conservera 67 % des paiements de redevances.

Inchcape a baissé de 13% bien qu'il ait déclaré qu'il avait livré "une autre série de résultats exceptionnels" pour 2022, notant une demande robuste des clients après une période prolongée de pénurie d'approvisionnement, ce qui a entraîné une croissance des revenus et des bénéfices.

Le concessionnaire automobile a déclaré que le bénéfice avant impôt a bondi à 399,7 millions de livres sterling en 2022, contre 181,3 millions de livres sterling en 2021, tandis que le chiffre d'affaires des activités poursuivies a grimpé de 18% à 8,13 milliards de livres sterling, contre 6,90 milliards de livres sterling.

Ailleurs à Londres, Gulf Keystone Petroleum a grimpé de 3,7 % après avoir déclaré que l'augmentation du prix du pétrole et de la production lui avait permis de générer une rentabilité "record" en 2022.

L'opérateur de champs pétroliers centré sur l'Irak a enregistré un bénéfice avant impôt de 265,8 millions USD en 2022, contre 163,7 millions USD en 2021.

Le chiffre d'affaires de l'année a totalisé 460,1 millions USD, contre 301,4 millions USD l'année précédente, le prix moyen réalisé par baril de la société ayant bondi de 49% à 74,1 USD, contre 49,7 USD l'année précédente.

Sur l'AIM, Osirium Technologies a plongé de 16%, car l'éditeur de logiciels de cybersécurité et d'automatisation informatique basés sur le cloud a vu sa perte avant impôts se creuser à 3,6 millions de livres sterling en 2022, contre 3,4 millions de livres sterling en 2021.

L'entreprise a expliqué que l'augmentation de la perte est due à un retour à un niveau plus normal des dépenses. Les principales dépenses de l'entreprise reflètent "un investissement important dans les effectifs et les niveaux d'activité dans les départements de vente, d'avant-vente, de marketing et d'ingénierie de l'entreprise", a déclaré Osirium.

Le chiffre d'affaires, quant à lui, est passé de 1,5 million de livres sterling à 1,9 million de livres sterling, conformément aux attentes du marché récemment revues à la hausse.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,6 %.

L'euro s'est établi à 1,0871 dollar jeudi à la mi-journée, en hausse par rapport à 1,0702 dollar à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 131,36 yens, en baisse par rapport à 132,67 yens.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,2%, l'indice S&P 500 de 0,5%, et le Nasdaq Composite de 0,9%.

Le pétrole Brent était coté à 76,27 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, en hausse par rapport à 76,04 USD mercredi. L'or était coté à 1 977,30 USD l'once, en hausse par rapport à 1 948,59 USD.

A venir dans le calendrier économique de jeudi, le rapport hebdomadaire sur les demandes d'assurance chômage aux Etats-Unis est publié à 1230 GMT.

