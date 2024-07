3i Group plc : La tendance devrait reprendre ses droits

Par Le 29 juillet 2024 à 14:19Par La Rédaction Partager ACHAT En cours Cours d'entrée Objectif Stop Potentiel 3 087 GBX 3 400 GBX 2 900 GBX +10,14 % 3i Group plc dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond. Synthèse

● La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts

● Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées. ● L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées. ● La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement. ● La société présente des multiples de résultat très attrayants. ● Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société. ● Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société. ● Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices. ● La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment. ● Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse. ● La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives. ● Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

● Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale. ● La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité. ● L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.

Surperformance est positionnée à l'achat sur 3I GROUP PLC depuis le 24/06/2024