3i Group plc figure parmi les 1ers fonds mondiaux de capital-investissement. A fin mars 2023, le portefeuille du groupe, évalué en valeur de marché à 21,6 MdsGBP, se répartit par type de d'opérations comme suit : - capital-investissement (90,7%) : investissements dans des moyennes entreprises, opérant dans les secteurs des services professionnels et technologiques, de l'industrie, de la santé et des biens de consommation, situées principalement en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe développe également une activité de gestion de fonds pour compte de tiers ; - investissement dans des actifs d'infrastructures (7%) : activité assurée notamment en Europe ; - autres (2,3%). Le portefeuille en valeur se répartit par type de participations entre sociétés non cotées (94,8%) et sociétés cotées (4,4%).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds