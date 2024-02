(Alliance News) - 3i Group PLC a fait état jeudi d'une augmentation de la valeur de l'actif net par action au cours du troisième trimestre, et a salué le commerce haussier de sa plus grande société d'investissement.

Le gestionnaire d'investissement basé à Londres a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action a augmenté de 7,8% à 2.034 pence à la fin du troisième trimestre au 31 décembre, contre 1.886 pence au 30 septembre. Il a enregistré un rendement total de 18 % pour les trois premiers trimestres, après un effet de change négatif de 151 millions de livres sterling, soit 16 pence par action.

Action, un détaillant néerlandais de produits non alimentaires à prix réduits dans lequel le groupe 3i détient une participation d'environ 55 %, a produit "un autre excellent résultat".

Au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre, les ventes nettes d'Action ont augmenté de 28 % pour atteindre 11,32 milliards d'euros, contre 8,86 milliards d'euros l'année précédente.

Le bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'Action a atteint 1,62 milliard d'euros, soit 34 % de plus que les 1,21 milliard d'euros de 2022.

Action a reversé à 3i un dividende de 189 millions de livres sterling en décembre, et l'entreprise détenue a terminé l'année avec un solde de trésorerie de 1,09 milliard d'euros. La participation de 3i dans Action était évaluée à 13,78 milliards de livres sterling à la fin du mois de décembre.

Simon Borrows, directeur général de 3i, a déclaré : "Action a une fois de plus produit une série de résultats impressionnants et a entamé 2024 avec une bonne dynamique sur l'ensemble de ses marchés. La mission d'Action est d'aider les clients en offrant des produits de grande valeur à des prix bas et en vendant une gamme croissante de produits essentiels grâce à son format flexible. Quelque 2 500 prix ont été réduits au cours du second semestre 2023, ce qui entraîne une forte performance à périmètre constant et accroît encore l'écart de prix entre Action et les autres détaillants."

Au cours du troisième trimestre, 3i a réalisé un investissement total de 495 millions de GBP, dont 455 millions de GBP ont été réinvestis dans Action. Elle a noté que 26 millions de GBP ont été consacrés à l'achat d'une participation minoritaire dans Royal Sanders, un fabricant néerlandais de produits de soins personnels. En décembre, Royal Saunders s'est refinancée avec succès, restituant à 3i un produit de 109 millions de GBP, dont 48 millions de GBP ont été comptabilisés en tant que revenu.

Par ailleurs, 3i a déclaré : "Les investissements dans les secteurs de l'optimisation des ressources, des marques de distributeur, de la santé et des infrastructures continuent de bien se comporter et représentaient 86 % de notre portefeuille d'investissements au 31 décembre 2023. En dehors de ces secteurs, les performances ont été plus mitigées".

Au 31 décembre, 3i détenait 666 millions de livres sterling de liquidités, ce qui représente une nette augmentation par rapport aux 55 millions de livres sterling enregistrés à la fin du mois de septembre. Si l'on y ajoute la facilité de crédit renouvelable de 900 millions de livres sterling non utilisée, les liquidités s'élevaient à 1,57 milliard de livres sterling à la fin de l'année, avec une dette nette de 542 millions de livres sterling.

Le PDG Borrows a ajouté : "Les conditions macroéconomiques et l'incertitude mondiale continueront probablement à avoir un impact sur certains noms du portefeuille, mais nous pensons que l'attention constante que nous portons à une bonne répartition du capital signifie que 3i est bien placée pour obtenir un rendement élevé pour le groupe au cours de cet exercice financier."

Les actions de 3i étaient en baisse de 1,8 % à 2 433,70 pence chacune à Londres jeudi matin.

