Le détaillant discount européen Action a enregistré une croissance de ses ventes de 20,9 % au premier trimestre, a déclaré jeudi 3i, son actionnaire privé, grâce à l'expansion de son réseau de magasins et à l'attraction d'un plus grand nombre de personnes faisant des achats à prix modérés.

Action vend de tout, des aliments emballés aux boissons non alcoolisées, en passant par les jouets, les ustensiles de cuisine et les vêtements. Action affirme que les deux tiers de ses produits coûtent moins de 2 euros et qu'elle propose 1 500 articles à moins d'un euro.

Le chiffre d'affaires net d'Action a atteint 3,004 milliards d'euros (3,23 milliards de dollars) au premier trimestre, contre 2,485 milliards un an plus tôt, et les ventes à périmètre constant ont augmenté de 9,8 %. La chaîne possède des magasins dans 12 pays européens. Elle a ouvert son premier magasin au Portugal en février, après avoir ajouté 303 nouveaux magasins l'année dernière.

Le plus grand réseau de magasins Action se trouve en France, l'Allemagne et les Pays-Bas étant également des marchés clés.

3i a déclaré qu'Action avait généré un rendement brut de 3,718 milliards de livres, soit 33 %, au cours de l'exercice clos le 31 mars.

"L'histoire de croissance convaincante d'Action continue d'être un moteur majeur du rendement du groupe", a déclaré Simon Borrows, directeur général de 3i.