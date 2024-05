Le détaillant discount européen Action a enregistré une croissance de ses ventes de 21% au premier trimestre, a déclaré jeudi 3i, le propriétaire de la chaîne de magasins, grâce à l'expansion de son réseau de magasins et à l'attraction d'un plus grand nombre de personnes faisant des achats à petit budget.

Action a bénéficié de l'inflation en Europe qui a réduit le pouvoir d'achat des consommateurs, les poussant à se détourner des supermarchés les plus chers pour trouver des alternatives moins chères dans tous les domaines, du détergent à lessive aux friandises pour chiens.

Les magasins Action vendent des produits alimentaires, des boissons non alcoolisées, des articles ménagers, des jouets, des ustensiles de cuisine et des décorations de marque, et affirment que deux tiers de leurs produits coûtent moins de 2 euros (2,15 dollars).

Le détaillant s'approvisionne auprès de négociants en stocks, d'importateurs, de fabricants et de grandes marques de consommation, et seul un tiers de son offre de produits est fixe, ce qui, selon lui, incite les acheteurs à se lancer dans une "chasse au trésor".

"Au fil du temps, de plus en plus de gens viennent dans les magasins en raison a) des prix, mais aussi b) de la surprise", a déclaré Simon Borrows, PDG de 3i, dans une interview accordée à Reuters, ajoutant que le groupe vise à ce qu'Action devienne aussi grand qu'Aldi, Lidl ou IKEA.

Action peut maintenir des prix bas car il vend une gamme plus restreinte d'articles - environ 6 000 "unités de gestion des stocks", ou UGS, utilisées pour identifier les produits individuels, contre 30 000 dans un supermarché classique, a déclaré M. Borrows.

"Nous achetons des quantités énormes dans nos UGS, bien plus importantes que ce qu'ils achèteraient, et nous sommes en mesure de pratiquer des prix en conséquence", a-t-il déclaré.

Action possède des magasins dans 12 pays européens et a ouvert son premier magasin au Portugal en février, après avoir ajouté 303 nouveaux magasins l'année dernière. Son réseau de magasins le plus important se trouve en France, l'Allemagne et les Pays-Bas étant également des marchés clés, et il prévoit d'ouvrir en Roumanie et en Suisse l'année prochaine.

Les ventes nettes d'Action ont atteint 3,004 milliards d'euros (3,23 milliards de dollars) au premier trimestre, contre 2,485 milliards un an plus tôt, et les ventes à périmètre constant ont augmenté de 9,8 %.

Les résultats d'Action sont "exceptionnels", a déclaré Marcus Morris-Eyton, gestionnaire de portefeuille chez AllianceBernstein, qui investit dans 3i.

"Avec l'ouverture de 62 nouveaux magasins cette année et une croissance de 9,8 % à périmètre constant, la croissance devrait se poursuivre", a-t-il ajouté.

3i a déclaré qu'Action, qui représente la majorité de son portefeuille d'investissement, a généré un rendement brut de 3,718 milliards de livres, soit 33 %, au cours de l'exercice clos le 31 mars.

Le groupe de capital-investissement, qui a investi dans Action en 2011, a augmenté sa participation de 52,9 % à 54,8 % au cours de l'année. Il n'a pas l'intention de vendre l'entreprise ou de l'introduire en bourse.

(1 $ = 0,9312 euro)