Moody's attribue la note Baa1 aux nouvelles obligations proposées par 3i

3i Group PLC - Société de capital-investissement et de capital-risque basée à Londres - Moody's Investors Service attribue la note Baa1 aux nouvelles obligations non garanties de premier rang de 500 millions d'euros proposées par la société. Toutes les notations existantes de 3i restent inchangées. Les perspectives sont stables. Moody's indique que la note d'émetteur Baa1 reflète "le bilan conservateur et la gestion prudente des liquidités de la société, son faible effet de levier et ses antécédents éprouvés en matière d'investissement et de gestion d'actifs."

Cours actuel de l'action : 1 973,50 pence

Variation sur 12 mois : + 59 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.