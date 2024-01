3i Infrastructure plc est une société d'investissement à capital fixe basée à Jersey. L'objectif de la société est d'investir de manière responsable dans les infrastructures, en offrant des rendements durables à long terme aux actionnaires et en exerçant une influence positive sur les sociétés du portefeuille de la société et leurs parties prenantes. La société vise à constituer un portefeuille diversifié d'investissements en actions dans des entités possédant des activités et des actifs dans le domaine des infrastructures. Elle recherche des opportunités d'investissement dans le monde entier, en privilégiant toutefois l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Les prises de participation de la Société comprennent souvent du capital social et des prêts d'actionnaires (ou d'autres instruments financiers qui ne sont pas des actions mais qui, combinés à des actions, sont similaires en substance). La société peut également investir dans des dettes de second rang ou mezzanine dans des entreprises ou des actifs d'infrastructure. 3i Investments plc agit en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de la société.