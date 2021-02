3M : augmente son dividende de 1%

Le conseil d'administration de 3M a annoncé le versement d'un dividende de 1,48 dollar par action ordinaire pour le compte du premier trimestre 2021, soit une augmentation de 1 % par rapport au dividende trimestriel versé en 2020. Le dividende est payable le 12 mars 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 12 février 2021. "C'est la 63e année consécutive que 3M augmente son dividende, précise le groupe. 3M a versé des dividendes à ses actionnaires sans interruption depuis plus de 100 ans".



3M a également annoncé l'arrivée de Jim Fitterling, président et directeur général de Dow Inc, au sein de son conseil d'administration.