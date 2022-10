3M : cède à Selic ses droits sur Neoplast et Neobun

3M a annoncé hier soir avoir finalisé la vente de ses droits sur les marques Neoplast™ et Neobun™ ainsi que sur les actifs associés en Thaïlande et 'dans certains pays d'Asie du Sud-Est' à Selic Corp Public Company Limited (Selic), société spécialisée dans le domaine du collage industriel.



Les produits Neoplast et Neobun faisaient partie de l'activité Skin Health & Wellness de 3M.



3M fait savoir que cette vente s'inscrit dans le cadre de la gestion stratégique de son portefeuille. La société a ainsi décidé de se retirer de ces marques et de donner la priorité à d'autres domaines de l'entreprise, en continuant à se concentrer sur les marchés asiatiques.



3M ajoute que cette vente n'aura 'pas d'impact significatif' sur ses résultats financiers.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.