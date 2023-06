3M conclut un accord de principe de 10 milliards de dollars avec des villes américaines pour lutter contre la pollution -Bloomberg News

Les actions de 3M étaient en hausse de 8,4 % à 102,16 dollars vendredi après-midi.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement l'information. Un porte-parole de 3M a déclaré que la société "ne commente pas les rumeurs ou les spéculations".

Quelques heures plus tôt, des entreprises chimiques, dont Chemours Co, DuPont de Nemours Inc et Corteva Inc, ont conclu un accord de principe portant sur 1,19 milliard de dollars afin de mettre un terme aux accusations de contamination des réseaux d'eau publics américains par des produits chimiques potentiellement nocifs.

3M devait être jugée lundi par la ville de Stuart, en Floride. On ne sait pas encore si le procès aura lieu.

Stuart affirme que la société a fabriqué ou vendu des mousses anti-incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkyles, ou PFAS, alors qu'elle sait depuis des décennies que ces produits chimiques peuvent provoquer des cancers et d'autres affections. La ville a déclaré qu'elle demandait plus de 100 millions de dollars à 3M pour financer la filtration de l'eau et l'assainissement des sols.

3M a déclaré dans des documents judiciaires que les PFAS n'ont pas été liés à des problèmes de santé aux niveaux découverts dans l'eau potable.

L'action en justice de Stuart est l'une des plus de 4 000 actions intentées contre 3M et d'autres entreprises chimiques par des municipalités, des gouvernements d'État et des particuliers de tous les États-Unis, qui ont été regroupées devant le tribunal fédéral de Caroline du Sud. L'affaire Stuart a été choisie comme premier cas "témoin" ou test dans le cadre de ce litige.

En décembre, la société 3M a fixé un délai de 2025 pour cesser de produire des PFAS - utilisés dans toutes sortes de produits, des téléphones portables aux semi-conducteurs - dans un contexte d'examen juridique de plus en plus approfondi de ces substances, communément appelées "produits chimiques à vie" parce qu'elles ne se décomposent pas facilement dans le corps humain ou l'environnement.

Les litiges les concernant menacent des entreprises telles que 3M, DuPont et d'autres, dont les responsabilités se chiffrent en milliards de dollars.

Stuart, une ville côtière d'environ 20 000 habitants située à environ 64 km au nord de West Palm Beach, en Floride, a poursuivi 3M et d'autres entreprises en 2018. La ville affirme que des mousses anti-incendie contenant des PFAS ont été régulièrement pulvérisées dans une caserne de pompiers locale, ce qui a conduit les produits chimiques à s'infiltrer dans les eaux souterraines.