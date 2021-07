3M : dépasse les attentes et relève ses objectifs annuels

Au second trimestre 2021, 3M a enregistré un bénéfice de 1,524 milliard de dollars, soit 2,59 dollars par action, contre 1,306 milliard, ou 2,25 dollars par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort quant à lui à 2,59 dollars, soit 31 cents supérieur au consensus FactSet. L'industriel a vu ses ventes progresser de près de 25% à 8,95 milliards de dollars, là aussi dépassant le consensus qui visait 8,525 milliards. Fort de ces résultats, le groupe table désormais sur une croissance annuelle de 7 à 10% (contre 5 à 8% auparavant) et un BPA 2021 de 9,7 à 10,1 dollars.