3M : les bénéfices reculent moins que prévu au premier trimestre

Le groupe industriel 3M a dévoilé des profits plus élevés que prévu lors du premier trimestre 2022. Son bénéfice par action a baissé de 18% à 2,26 dollars. Hors éléments exceptionnels, il est cependant ressorti à 2,65 dollars là où le marché anticipait 2,32 dollars. Les ventes ont reculé de 0,3% à 8,8 milliards de dollars contre un consensus de 8,75 milliards de dollars.



3M affiche cependant une croissance interne de 2%. 3M cible désormais un bénéfice par action situé entre 9,89 et 10,39 dollars contre de 10,15 dollars à 10,65 dollars précédemment. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 10,75 et 11,25 dollars.