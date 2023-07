3M Company est un groupe industriel organisé autour de 4 familles de produits : - produits industriels, de sécurité et de signalétique (33,9% du CA) : produits abrasifs, colles, bandes, adhésifs, nettoyants, systèmes de filtration d'air et de liquides, produits de revêtement antidérapants, systèmes anti-incendie, produits de signalisation routière, etc. Le groupe propose également des équipements d'affichage et des systèmes graphiques ; - produits électroniques et électriques (26%) : produits d'interconnexion, raccordements, composants optiques, etc. ; - produits de santé (24,6%) : matériels orthopédique, chirurgical et respiratoire, produits d'hygiène féminine, de soins dentaires, etc. ; - produits consommables (15,5%) : rubans adhésifs, papiers autocollants, filtres, projecteurs, supports d'écrans, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (53,8%), Asie-Pacifique (28,9%) et Europe-Moyen Orient-Afrique (17,3%).

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation