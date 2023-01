3M : repli de 7% du BPA au 4e trimestre

Le conglomérat industriel 3M publie un BPA ajusté de 2,28 dollars au titre des trois derniers mois de 2022, en baisse de 7% en comparaison annuelle, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 19,1%, contre 20% un an auparavant.



A 8,1 milliards de dollars, ses revenus ont diminué de 6%, plombés par des effets de périmètre et de changes négatifs. En organique, ils se sont accrus de 0,4%, malgré la baisse de la demande de respirateurs jetables et la sortie du groupe de la Russie.



Affichant sur l'ensemble de 2022 un BPA ajusté de 10,10 dollars et une croissance organique des revenus de 1,2%, 3M déclare anticiper, pour l'exercice qui commence, des fourchettes cibles respectives allant de 8,50 à neuf dollars, et de -3% à 0%.



'Sur la base de ce que nous constatons sur nos marchés finaux, nous supprimerons environ 2500 postes de fabrication dans le monde, une décision nécessaire pour nous aligner sur les volumes de production ajustés', indique par ailleurs son PDG Mike Roman.



