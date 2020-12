3M : supprime 2 900 emplois

Le groupe industriel 3M a annoncé une restructuration visant à réduire ses coûts et à accélérer l'innovation. 2 900 postes devraient être ainsi supprimés au niveau mondial pour des charges de restructuration, avant impôts, comprises entre 250 et 300 millions de dollars, dont 120 à 150 millions au quatrième trimestre. 3M compte ainsi économiser entre 200 et 250 millions de dollars par an, dont de 75 à 100 millions de dollars en 2021.



La restructuration touchera toutes les activités, toutes les fonctions et zones géographiques.



"La pandémie Covid-19 a accéléré le rythme du changement et a perturbé les marchés finaux dans le monde entier, augmentant la nécessité pour les entreprises de s'adapter plus rapidement", a déclaré Mike Roman, PDG de 3M.