3M : une nouvelle génération d'adhésif médical siliconé

3M présente aujourd'hui les rubans adhésifs silicone 3M Hi-Tack, annoncés par le fabricant comme 'la prochaine génération d'adhésifs silicone'. Selon 3M, ce produit permettrait de 'combler le vide du marché' qui, jusqu'à présent, obligeait 'à choisir entre la résistance et la durée d'usure, ou le confort et la souplesse.'



Selon le fabricant, le nouvel adhésif silicone 2480 3M Hi-Tack offre une adhérence plus forte et une meilleure résistance à l'usure. L'adhésif est repositionnable et flexible afin de pouvoir fonctionner avec divers dispositifs médicaux, y compris des systèmes de surveillance continue du glucose, des moniteurs portables, des dispositifs de sommeil et d'incontinence.



Le nouvel adhésif fait partie d'un portefeuille plus large, avec des adhésifs silicone supplémentaires qui seront introduits en 2021.



