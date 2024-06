DuPont, 3M, Honeywell et 16 autres défendeurs ont été poursuivis en justice mardi par des pompiers du Connecticut qui ont déclaré que leur équipement de protection était contaminé par des produits chimiques toxiques "à jamais" liés au cancer.

Les avocats des plaignants ont déclaré qu'ils pensaient que la proposition de recours collectif déposée devant le tribunal fédéral de New Haven (Connecticut) était la première à viser exclusivement les équipements de pompiers contenant des substances per- et polyfluoroalkyles, ou PFAS.

L'Uniformed Professional Fire Fighters Association of Connecticut, cinq autres syndicats et cinq pompiers ont intenté un procès au nom de pompiers de tout l'État, y compris de villes comme Hartford et Stamford.

Ils ont déclaré que les vestes, les pantalons et les autres équipements de protection absorbaient les PFAS par la peau, l'ingestion et l'inhalation, et qu'une plus grande quantité de PFAS était absorbée à mesure que les températures augmentaient et que la sueur s'accumulait.

Les plaignants affirment que cela a entraîné "des changements cellulaires subcliniques dans leur corps qui les exposent à un risque accru de développer des problèmes de santé", justifiant au moins 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour violation de la loi du Connecticut sur la responsabilité du fait des produits.

DuPont et 3M ont produit les PFAS utilisés dans l'équipement de protection, tandis qu'une filiale d'Honeywell figurait parmi les vendeurs de l'équipement et n'a pas averti des risques, selon la plainte.

Dans un communiqué, DuPont a déclaré que l'action en justice était sans fondement et que "nous sommes impatients de défendre vigoureusement nos antécédents en matière de sécurité, de santé et de gestion de l'environnement".

DuPont a également déclaré n'avoir jamais fabriqué de PFOA et de PFOS, deux types de PFAS qui, selon les plaignants, auraient été utilisés dans leur équipement.

Ni 3M ni Honeywell n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les PFAS sont présents dans des centaines de produits de consommation et commerciaux, notamment les cosmétiques, les poêles antiadhésives et les vêtements antitaches.

Ils ont été surnommés "produits chimiques à vie" parce qu'ils ne se décomposent pas facilement dans le corps humain ou dans l'environnement.

Les PFAS ont été associés à des effets négatifs sur la santé, notamment une augmentation du cholestérol, un faible poids à la naissance et une réduction de la réponse des anticorps aux vaccins, ainsi qu'à des cancers du rein et des testicules.

L'année dernière, DuPont, 3M et deux autres entreprises ont conclu des accords pour un montant de plus de 11 milliards de dollars afin de répondre aux accusations de pollution de l'eau potable par des mousses anti-incendie et d'autres produits contenant leurs PFAS. Aucune entreprise n'a admis avoir commis des actes répréhensibles.

L'affaire est la suivante : Uniformed Professional Fire Fighters Association of Connecticut et al v 3M Co et al, U.S. District Court, District of Connecticut, No. 24-01101.