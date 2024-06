La faillite pourrait devenir un moyen moins attrayant de résoudre des procès tentaculaires après qu'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis a sabordé le règlement du fabricant de l'OxyContin, Purdue Pharma, au titre du chapitre 11 et a fortement réduit la capacité d'un tribunal à effacer les réclamations juridiques contre des entités qui n'ont pas elles-mêmes déposé leur bilan.

Les tribunaux des faillites offrent plusieurs outils attrayants aux entreprises et autres organisations pour régler les litiges de masse, qui ont été utilisés dans des affaires concernant des allégations d'abus sexuels généralisés contre des diocèses catholiques et les Boy Scouts d'Amérique, la commercialisation et la vente d'analgésiques opioïdes addictifs, et le fait que des produits de consommation causent le cancer.

Une procédure de faillite met automatiquement un terme aux litiges, ce qui permet aux débiteurs de souffler un peu et de procéder à une réorganisation ou à un règlement global. Elle peut lier les demandeurs récalcitrants qui refusent de consentir à une offre de règlement, et permet même aux débiteurs de résoudre de manière permanente des réclamations similaires qui pourraient survenir à l'avenir.

Jusqu'à la décision Purdue de jeudi, la faillite pouvait également être utilisée pour fournir ce que l'on appelle des "libérations de non-débiteurs", qui offrent une immunité civile radicale aux entreprises, aux personnes ou aux organisations qui n'ont pas elles-mêmes déposé le bilan. Des parties extérieures contribuaient souvent au financement d'un règlement de faillite en échange de ce bouclier juridique.

Ces outils étaient censés servir l'objectif plus large de la faillite, qui est de donner un nouveau départ aux personnes ou aux entités accablées par les dettes. Mais la faillite est de plus en plus utilisée - et, selon certains critiques, abusée - par des sociétés et des défendeurs fortunés qui sont menacés par des poursuites judiciaires coûteuses au lieu de dettes traditionnelles.

Dans son arrêt Purdue de jeudi, la Cour suprême a supprimé cette option, estimant qu'aucune disposition de la loi américaine sur les faillites n'autorisait les tribunaux à lever les poursuites judiciaires à l'encontre de non-débiteurs sans le consentement des personnes qui les avaient poursuivis en justice.

L'accord conclu avec Purdue aurait protégé les riches propriétaires de l'entreprise, les membres de la famille Sackler, contre des poursuites alléguant qu'eux et leur entreprise ont créé une crise de dépendance aux opioïdes par leur commercialisation trompeuse de l'analgésique OxyContin, même s'ils n'ont pas eux-mêmes déposé le bilan.

Les Sackler étaient prêts à payer jusqu'à 6 milliards de dollars pour leur part du règlement, dont la totalité aurait été consacrée à la lutte contre les dommages causés par la crise des opioïdes.

La décision Purdue va accroître la pression sur les autres stratégies de résolution des délits de masse, telles que la consolidation des affaires dans le cadre d'un litige fédéral multidistrict ou la conduite d'une longue série de procès dans d'autres tribunaux.

UN OUTIL ESSENTIEL

Certains experts, comme Anthony Casey, professeur de droit à l'université de Chicago, craignent que le règlement des affaires de délits de masse en dehors du cadre de la faillite ne se traduise par une diminution des sommes versées aux victimes, car les parties extérieures, comme les Sackler ou les assureurs de l'entreprise, versent souvent des sommes réelles en échange de décharges non liées aux dettes, afin d'établir définitivement leur propre responsabilité.

Dans une opinion dissidente à la décision de jeudi, le juge Brett Kavanaugh a déclaré que les renonciations des non-débiteurs "constituent depuis longtemps un outil essentiel pour les tribunaux des faillites afin de gérer les faillites liées à des délits de masse" et que le règlement de l'affaire Purdue "était un exemple brillant du système de faillite à l'œuvre".

Sans protection juridique pour les Sackler, les communautés et les personnes touchées par la crise des opioïdes risquent de perdre 7 milliards de dollars de financement, dont la majeure partie provient du règlement Sackler, a écrit M. Kavanaugh.

Des organisations telles que les Boy Scouts d'Amérique et les diocèses catholiques ont fait valoir que la faillite était le seul moyen de régler leurs problèmes juridiques de manière globale, et que les libérations des débiteurs étaient essentielles pour recueillir les contributions d'organisations extérieures qui pourraient également être responsables des préjudices allégués.

Le caractère définitif d'une libération de faillite incite les parties concernées à participer à un accord au lieu de conserver des fonds pour leur propre défense dans le cadre de futures poursuites, selon les défenseurs de ces causes.

"La faillite constitue un forum de premier ordre pour le règlement des litiges de masse, car elle permet de rassembler le plus grand nombre possible d'actifs disponibles pour payer le plus grand nombre de plaignants", ont écrit la Chambre de commerce et l'American Tort Reform Association dans un mémoire d'amicus curiae déposé dans le cadre de l'affaire Purdue.

En dehors de la faillite, les délits de masse peuvent donner lieu à une "course au palais de justice" et à une série interminable de procès "proches de la loterie", dans lesquels certains plaignants obtiennent des paiements massifs et d'autres rien, affirment les défenseurs de la réforme de la responsabilité délictuelle.

Melissa Jacoby, professeur de droit à l'UNC et auteur de l'ouvrage Unjust Debts, estime que ces craintes sont exagérées et que les entreprises devront simplement offrir de meilleures indemnités pour convaincre les victimes de délits, plutôt que de brandir la menace d'une libération en cas de faillite pour les contraindre à un règlement.

Le juge Neal Gorsuch, qui a écrit pour la majorité dans l'affaire Purdue, a déclaré que les Sackler pourraient être disposés à injecter plus d'argent pour racheter les plaignants qui n'ont pas voté pour l'accord, comme ils l'ont fait plus tôt dans l'affaire de la faillite.

Mais les débats sur l'argent du règlement sont mieux traités au Congrès ou dans d'autres forums, parce que la loi ne permet tout simplement pas les libérations des Sackler, a écrit M. Gorsuch.

Des affaires de grande ampleur ont été réglées en dehors du cadre de la faillite.

Le conglomérat industriel 3M, par exemple, a tenté d'utiliser la faillite de sa filiale Aearo pour résoudre environ 300 000 poursuites alléguant que l'entreprise avait vendu des bouchons d'oreille défectueux à l'armée américaine. 3M avait fait valoir que cette affaire, qui est devenue le plus grand délit de masse de l'histoire des États-Unis, montrait que le système "n'est plus un forum viable" pour résoudre des procès tentaculaires et qu'il était "irrémédiablement cassé".

Toutefois, après qu'un tribunal des faillites a rejeté la demande d'Aearo en vertu du chapitre 11, estimant qu'il s'agissait d'une tentative abusive de protéger 3M des poursuites judiciaires, l'entreprise a rapidement conclu un accord de 6 milliards de dollars en dehors du cadre de la faillite. (Reportage de Dietrich Knauth ; Rédaction d'Alexia Garamfalvi et Bill Berkrot)