Le PDG de 3M doit participer à une médiation dans le cadre du litige sur les bouchons d'oreille, selon un juge

Le juge de district Casey Rodgers, devant le tribunal de Floride duquel les procès ont été regroupés, a ordonné vendredi à M. Roman d'assister aux séances de médiation à Pensacola les 25 et 26 mai, afin qu'il puisse "écouter les médiateurs et s'engager directement avec eux". Jusqu'à présent, la médiation a été "encourageante", mais il faut que la direction de 3M aille de l'avant, a déclaré Mme Rodgers dans son ordonnance.

La présence de M. Roman permettra au conseil d'administration de 3M d'avoir "une connaissance directe de l'état actuel des négociations" lorsqu'il évaluera toute proposition de règlement, a déclaré Mme Rodgers.

3M a cherché à résoudre les procès intentés par des vétérans et des membres de l'armée qui allèguent que les bouchons d'oreille pour armes de combat de 3M étaient défectueux et avaient endommagé leur audition par la faillite de sa filiale Aearo Technologies LLC, qui fabriquait les bouchons d'oreille.

3M s'est opposée à la reprise des efforts de médiation devant le tribunal fédéral de Floride alors que la procédure de faillite d'Aearo est en cours. Les efforts précédents ont abouti à une impasse en janvier, 3M et les demandeurs de bouchons d'oreille ayant concentré leur attention sur la faillite d'Aearo.

Au début du mois, 3M a reçu l'ordre de reprendre la médiation.

Un porte-parole de la société a déclaré lundi que 3M continuait de penser que la faillite d'Aearo constituait une meilleure option pour résoudre les plaintes relatives aux bouchons d'oreille "plus rapidement, avec plus de certitude et avec des recouvrements plus équilibrés entre les plaignants".

La stratégie de faillite d'Aearo a été violemment combattue par les plaignants, qui ont déclaré que 3M essayait simplement d'échapper à un procès en Floride, après une série de décisions juridiques défavorables et de pertes de procès.

Les vétérans et les militaires ont demandé le rejet de la faillite d'Aearo, qui se déroule devant le tribunal des faillites d'Indianapolis, et ils attendent une décision du juge qui supervise l'affaire.

Aearo a déposé son bilan en juillet dernier, 3M s'engageant à verser un milliard de dollars pour financer les dettes d'Aearo résultant des procès qui accusent Aearo et 3M d'avoir fait de fausses déclarations sur l'efficacité des bouchons d'oreille.

Le litige contre 3M et Aearo est le plus grand litige multidistrict de l'histoire des États-Unis, avec près de 330 000 affaires déposées et près de 260 000 affaires en cours, selon des statistiques judiciaires datant du 15 mai.

3M a perdu 10 des 16 affaires qui ont fait l'objet d'un procès jusqu'à présent, avec un total d'environ 265 millions de dollars accordés à 13 plaignants.

Le MDL est In re 3M Combat Arms Earplug Products Liability Litigation, U.S. District Court, Northern District of Florida, No. 19-md-2885.

Pour les plaignants : Bryan Aylstock du cabinet Aylstock, Witkin, Kreis & Overholtz ; Shelley Hutson du cabinet Clark, Love & Hutson ; et Chris Seeger du cabinet Seeger Weiss.

Pour 3M : Mike Brock, Christa Cottrell, David Horowitz et Saghar Esfandiarifard de Kirkland & Ellis.

