Le fabricant de "Post-it" 3M India augmente son bénéfice trimestriel en mars grâce à une forte demande

Le bénéfice consolidé après impôt a atteint 1,36 milliard de roupies (16,4 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,11 milliard de roupies un an plus tôt.

3M India, qui fabrique des produits allant du ruban adhésif "Scotch" et des notes "Post-it" aux outils électriques et aux produits médicaux, a augmenté ses prix pour compenser l'impact de la hausse des coûts des produits de base.

Le chiffre d'affaires consolidé de la branche indienne de la société américaine 3M Co a augmenté de 13 % pour atteindre 10,46 milliards de roupies, alors que les dépenses totales ont augmenté de 11,3 % pour atteindre 8,72 milliards de roupies.

Le chiffre d'affaires de l'activité transport et électronique, qui fabrique des outils électriques et des câbles, a augmenté de près de 27 % pour atteindre 4,35 milliards de roupies, tandis que le bénéfice a plus que doublé.

Ce segment est celui qui contribue le plus au chiffre d'affaires et au bénéfice de l'entreprise, puisqu'il représente environ 42 % du chiffre d'affaires global ce trimestre.

3M India a déclaré avoir approuvé les discussions et les négociations relatives à la fabrication et à la distribution de produits de santé avec sa société sœur 3M Health Care, basée aux États-Unis.

Le segment des soins de santé de la société basée à Bangalore a connu une forte croissance de 17,2 % au cours du trimestre de mars, tandis que le chiffre d'affaires des activités industrielles et de sécurité a augmenté de 2,7 %.

Les actions de 3M India ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 mois après la publication des résultats, avec une hausse de 3,5 %. Les actions ont augmenté d'environ 11 % depuis le début de l'année, après une baisse de 10,3 % en 2022.

(1 $ = 82,7426 roupies indiennes)