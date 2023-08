3P Learning Limited est une société australienne qui opère dans le secteur des technologies de l'éducation. Elle développe, vend et commercialise des logiciels éducatifs et des livres électroniques destinés aux écoles et aux parents d'élèves en âge scolaire, par le biais d'un modèle d'abonnement SaaS (Software-as-a-Service). Ses solutions comprennent Mathletics, Reading Eggs, Mathseeds et Spellodrome. Mathletics est le programme de mathématiques qui offre un accès instantané à des activités numériques et physiques pour la pratique, la fluidité et la réflexion en un seul endroit. Son Mathseeds développe les compétences numériques de base avec des activités captivantes couvrant le sens des nombres, l'addition, la soustraction et la multiplication. Reading Eggs contient des livres électroniques, des activités et des ressources qui ouvrent le monde de la lecture à tous les élèves. La solution Spellodrome de l'entreprise, qui est conçue pour un apprentissage indépendant et le développement d'une conscience orthographique critique.

Secteur Logiciels