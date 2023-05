4AIM réduit sa perte au premier trimestre et augmente son chiffre d'affaires

(Alliance News) - Le conseil d'administration de 4AIM SICAF Spa a approuvé lundi le rapport financier trimestriel au 31 mars, qui s'est soldé par une perte de 1,0 million d'euros, contre une perte de 1,9 million d'euros l'année dernière à la même période.

Globalement, le résultat de la gestion des investissements a été une perte de 700 000 euros, dont environ 955 000 euros sont attribuables au " Fonds 1 MTF " et 290 000 euros au " Fonds 2 Crowdfunding ".

Les revenus consolidés se sont élevés à 28,0 millions d'euros, contre 23,4 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Les autres revenus comprennent des honoraires de conseil de 340 000 EUR liés à une opération de conseil couronnée de succès pour la cotation sur le marché Euronext Growth Milan.

Giovanni Natali - Directeur Général de 4AIM SICAF - a commenté : "Nos perspectives concernant l'EGM, bien qu'interlocutoires, sont importées vers un optimisme de plus en plus prudent et nous sommes très satisfaits de la cotation de Cube Labs dans laquelle 4AIM a agi en tant que conseiller financier".

4AIM SICAF a clôturé la séance de lundi dans le vert, avec une hausse de 0,3 pour cent à 174,00 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

