(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les pires performances sur Italy Growth mercredi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

4AIM Sicaf occupe la première place, avec une hausse de 9,4 pour cent à 197,00 euros par action. La société a annoncé mercredi qu'elle avait mis fin à sa relation avec Davide Mantegazza, directeur financier de la société et rapporteur des investisseurs, pour des raisons personnelles.

La société a annoncé que les activités de sélection d'un nouveau directeur financier ont été rapidement lancées et que le PDG Giovanni Natali a repris le rôle de rapporteur pour les investisseurs sur une base intérimaire.

Alfonsino s'est également bien comportée, gagnant 8,6 %. Le cours de l'action a augmenté de 27 % au cours du dernier mois et de 17 % au cours de l'année écoulée, alors qu'il a chuté de 35 % au cours des six derniers mois.

PERDANTS

Pharmacosmo se situe en queue de peloton et abandonne 3,8%. La société a indiqué qu'au cours du premier semestre de l'année, les revenus totaux se sont élevés à 36,7 millions d'euros, soit une hausse de 17% par rapport à l'année précédente.

Comme l'explique la société, la croissance est tirée par la composante retail, en hausse de 33% d'une année sur l'autre, dont le poids est de plus en plus prédominant par rapport au B2B, en baisse de 17% : au 30 juin, le poids des revenus B2B était de 33% contre 56% à la date de l'introduction en bourse. De fait, le groupe continue de concentrer ses efforts sur son cœur de métier le plus rentable : le commerce de détail et les services numériques.

