4basebio PLC est une société britannique spécialisée dans les sciences de la vie. Elle se concentre sur le désoxyribonucléique (ADN) thérapeutique pour les thérapies cellulaires et géniques et les vaccins à ADN, et fournit des solutions pour l'administration efficace et sûre de ces produits à base d'ADN aux patients. Elle est engagée dans la fabrication et la fourniture d'ADN synthétique spécifique à une application pour la recherche, l'utilisation thérapeutique et pharmacologique et développe des vecteurs non viraux pour la livraison efficace de charges utiles. Elle dispose d'une technologie dans les domaines de la synthèse de l'ADN et de l'administration de charges utiles, qui lui permet de fabriquer des constructions d'ADN synthétique et de l'acide ribonucléique messager (ARNm) et de développer des vecteurs pour l'administration spécifique de cellules et de tissus pour toute une série d'applications. Ses applications comprennent les vecteurs viraux AAV et Lentivirus, les vaccins et thérapies à base d'ARNm, l'édition du génome, les vaccins à base d'ADN et l'administration non virale Hermes. Elle se concentre également sur l'exploitation de la propriété intellectuelle dans le domaine des thérapies cellulaires et géniques et des vaccins à ADN.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale