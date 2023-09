4basebio PLC est une société spécialisée dans les sciences de la vie basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le développement de technologies et de solutions de thérapie génique de nouvelle génération. Elle se concentre sur la fourniture d'ADN thérapeutique pour les thérapies géniques et les vaccins à base d'ADN, ainsi que sur la fourniture de solutions pour l'administration de produits à base d'ADN aux patients. La société se concentre sur la fabrication et la fourniture d'ADN synthétique à des fins de recherche et d'utilisation thérapeutique et pharmacologique. Sa technologie d'amplification de l'ADN TruePrime est une méthode d'amplification de l'ADN sans amorce utilisant des enzymes. Son Hermes est une plateforme d'administration non virale qui peut être utilisée pour délivrer diverses charges utiles, allant de l'ADN aux petits acides ribonucléiques interférents (siRNA), ainsi que des cargaisons de protéines. Elle offre également un service de production d'acide ribonucléique messager (ARNm) à partir de la matrice d'ADN qu'elle fabrique. Elle offre une gamme de services comprenant la production de charges utiles synthétiques d'ADN et d'ARN, la conception et l'assemblage de charges utiles dans des nanoparticules.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale