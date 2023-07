4D Molecular Therapeutics, Inc. a annoncé des données cliniques intérimaires positives supplémentaires issues de l'étape d'exploration de la dose de phase 1 (N=15) de l'essai clinique de phase 1/2 PRISM 4D-150 pour les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) humide. Ces données ont été présentées lors de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Retinal Specialists (ASRS) à Seattle, Washington, le samedi 29 juillet par Christine N. Kay, M.D., chirurgien vitréo-rétinien et directeur de l'électrophysiologie, de la génétique rétinienne et des essais cliniques chez Vitreoretinal Associates à Gainesville, en Floride. 4D-150 est un médicament génétique potentiellement transformateur qui utilise le vecteur rétinotrope R100 évolué et personnalisé de 4DMT, tout en ciblant quatre membres de la famille VEGF.

Le 4D-150 est développé en tant que thérapie intravitréenne ambulatoire de routine à dose unique, dans le but de réduire le fardeau du traitement et de maintenir l'efficacité chez les patients atteints de DMLA humide et d'œdème maculaire diabétique (OMD). Résumé des données intermédiaires de la phase 1 d'exploration des doses du 4D-150 : 15 patients ont reçu une dose intravitréenne unique de 4D-150 dans trois cohortes de doses (3E10, 1E10, et 6E9 vg/oeil ; n=5 chaque) ; Les participants recrutés avaient un besoin élevé de thérapie anti-VEGF, avec des taux d'injection annualisés moyens allant de 8 à 11 dans les cohortes avant le traitement par 4D-150 ; À la date de clôture des données, le 3 juillet 2023, tous les patients avaient terminé le suivi pendant au moins 36 semaines ; 4D-150 a été bien toléré, avec aucune cellule inflammatoire de grade = 1 signalée et aucune hypotonie, toxicité limitant la dose ou événement indésirable grave lié au traitement ; Les trois doses ont démontré une activité clinique dans l'étude, avec des preuves d'une réponse à la dose favorisant la dose de 3E10 vg/oeil : Durabilité initiale démontrée dans la cohorte de la dose 3E10 vg/oeil, avec 3 des 4 patients évaluables sans injection au-delà d'un an ; Le premier patient de la cohorte 3E10 vg/kg reste sans injection supplémentaire d'anti-VEGF après 80 semaines de suivi (la plus longue durée de l'étude) (date limite des données : 3 juillet 2023) ; Un seul patient (1 des 4 patients évaluables de la cohorte 3E10 vg/oeil) a satisfait au critère d'injection supplémentaire au-delà de 36 semaines à un seul point de repère. Le patient était bien contrôlé sur la base de la BCVA et de la CST avant de développer une hémorragie rétinienne, qui s'est résorbée sans changement significatif de la BCVA par rapport à la ligne de base (rapporté comme " non lié " à l'article d'essai).

à l'article testé) Jalons futurs pour le portefeuille 4D-150 & Large Market Ophthalmology avec le vecteur intravitréen propriétaire R100 ; Les premières données intermédiaires d'efficacité de la phase 2 d'expansion de dose devraient être présentées lors d'une conférence médicale au premier semestre 2024 ; Prévoyez de fournir une mise à jour concernant les plans d'essai pivot de phase 3 au premier trimestre 2024 après une première discussion avec la FDA, qui est prévue au quatrième trimestre 2023 ; Le recrutement du premier patient de l'essai clinique de phase 2 SPECTRA pour l'OMD est prévu au troisième trimestre 2023 ; la mise à jour du programme 4D-175 dans l'atrophie géographique est attendue au quatrième trimestre 2023 ; 4D-150 est composé de son vecteur intravitréen personnalisé et évolué, R100, et d'une charge utile transgénique qui exprime à la fois l'aflibercept et un ARNi inhibiteur du VEGF-C. Cette double charge transgénique inhibe quatre facteurs angiogéniques à l'origine de la DMLA humide et de l'OMD : VEGF A, B, C et PlGF. Le R100 a été inventé par 4DMT grâce à sa plateforme propriétaire Therapeutic Vector Evolution ; la société a créé cette plateforme en utilisant les principes de l'évolution dirigée, une technologie récompensée par un prix Nobel.

Le 4D-150 est conçu pour une administration intravitréenne unique et à faible dose.